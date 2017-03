Sai phạm đất đai ở Long Xuyên: Khởi tố thêm hai cán bộ

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hà (phó bí thư Đảng ủy phường Mỹ Quý, nguyên phó chủ tịch UBND phường Mỹ Quý) bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, ông Trương Văn Đê (cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Long Xuyên) bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra kết luận điều tra giai đoạn đầu và chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can (trong đó có 21 cán bộ). Tuy nhiên, VKSND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

VĨNH SƠN