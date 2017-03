Sai phạm hơn 300 triệu đồng tại Tỉnh đoàn Long An

(PL)- Ngày 13-11, ông Phan Hữu Hạnh, Chánh Thanh tra tỉnh Long An, cho biết cơ quan này vừa có kết luận thanh tra sai phạm về tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản đối với hai công trình do Tỉnh đoàn Long An làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Tỉnh đoàn và cá nhân có liên quan. Tỉnh đoàn Long An đã được UBND tỉnh và Trung ương Đoàn giao làm chủ đầu tư dự án Lâm viên thanh niên rộng trên 100 ha (kinh phí gần 50 tỉ đồng) và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên trong khuôn viên của Lâm viên thanh niên với tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng. Theo kết luận, do việc quản lý không chặt chẽ dẫn đến việc thanh toán, quyết toán thừa trên 330 triệu đồng. HOÀNG NAM