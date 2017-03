Sai phạm liên tiếp của ông PGĐ Sở bị buộc thôi việc

Cán bộ Sở Tư pháp Phú Yên cho biết đã nhiều lần liên lạc nhưng ông Bảo viện nhiều lý do không chính đáng để lảng tránh, không đến cơ quan làm thủ tục thôi việc.

Hành hung người dân rồi chối quanh

Cùng ngày, một nguồn tin xác nhận Công an huyện Tây Hòa đang điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với ông Bảo. Theo cơ quan công an, ngày 16-12-2013, người dân thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa tổ chức phát dọn cây cối để làm đường bê tông. Khi đến đoạn đường qua nhà cha ông Bảo, ông Bảo (lúc đó vừa bị khai trừ Đảng và đang bị đình chỉ công tác) đứng ra ngăn cản. Trong lúc cãi vã, ông Bảo cầm cây gỗ đánh vào đầu ông ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, tổ trưởng tổ làm đường giao thông nông thôn thôn Phước Mỹ) làm nạn nhân ngất xỉu.



Nạn nhân Huỳnh Xuân Phước bị PGĐ sở Tư pháp Phú Yên đánh trọng thương.



Công an huyện Tây Hòa ra quyết định trưng cầu giám định pháp y để làm căn cứ xử lý hành vi cố ý gây thương tích của ông Bảo. Tuy nhiên, theo một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tây Hòa, trong quá trình điều tra, ông Bảo có thái độ bất hợp tác. Với báo chí, ông Bảo cho rằng do ông Phước chỉ đạo làm đường bê tông lấn vào phần đất của nhà mình nên ông Bảo mới phản ứng.

Lợi dụng chức quyền để quỵt tiền chạy việc

Không chỉ “nổi tiếng” từ vụ xô xát trên, ông Bảo còn là nghi can đang bị Công an Phú Yên điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian giữ chức PGĐ Sở Nội vụ rồi chuyển sang PGĐ Sở Tư pháp, ông Bảo cùng vợ, cháu ruột và một số người thân trong gia đình tổ chức đường dây khép kín chuyên lừa đảo, nhận tiền hối lộ chạy xin việc làm của nhiều người, gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, nhân dân suốt thời gian dài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Bảo nhận hơn 100 triệu đồng của ba trường hợp xin việc. Hành vi của ông Bảo đã vi phạm điều 139 Bộ Luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặt khác, sai phạm của ông Bảo có tính hệ thống, bởi năm 2011 ông này đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách về nội dung trên nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Cũng theo Ủy ban này, ông Bảo cùng vợ vay mượn tiền của nhiều người nhưng không trả nợ đúng hạn, dây dưa, kéo dài nhiều năm, những chủ nợ đã nhiều lần đến nhà, đến cơ quan đòi nợ, ẩu đả, gây mất an ninh trật tự.

Bản thân ông Bảo mất uy tín, ảnh hưởng đến tư cách, phẩm chất của người cán bộ công chức tại cơ quan công tác, nơi cư trú. Trong quan hệ sinh hoạt, công tác, ông Bảo thiếu tư cách đạo đức, tác phong thiếu chuẩn mực. Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, ông Bảo có thái độ thiếu hợp tác, né tránh, gây khó khăn cho công tác kiểm tra để che giấu sai phạm của mình, đổ lỗi cho người khác.

TẤN LỘC