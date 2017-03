Sân bay Cát Bi bị sét đánh

Do điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố dưới tiêu chuẩn cho phép nên chuyến bay VJ280 từ TP.HCM đi Hải Phòng dự kiến hạ cánh tại cảng hàng không Cát Bi lúc 8 giờ 40 đã chuyển về hạ cánh tại sân bay dự bị là sân bay quốc tế Nội Bài. Theo Cục Hàng không, việc chuyển sân hạ cánh tại sân bay dự bị là do thời tiết xấu dưới tiêu chuẩn cho phép, không phải do ảnh hưởng của sự cố sét đánh vào hệ thống trang thiết bị tại Cát Bi.

Được biết ngay sau khi xảy ra sự cố, cảng hàng không Cát Bi đã triển khai các hệ thống thiết bị dự phòng theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khi điều kiện thời tiết tại cảng hàng không Cát Bi đủ tiêu chuẩn, nhiều chuyến bay kế tiếp đã cất cánh và hạ cánh an toàn tại sân bay này.

VIẾT LONG