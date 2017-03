Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ lắp thêm 130 camera giám sát

"Trong năm nay đơn vị tiếp tục lắp 130 camera cũng như duy trì các quy định luồng tuyến, kiểm tra 100% đối với những nhân viên ra vào làm việc trong khu vực hạn chế qua các cổng, chú ý nhân viên có tiếp xúc hành lý", ông Tiến nói.

Nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất phải khám người sau ca làm việc. Ảnh:Đ.Loan

Theo ông Tiến, qua việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, việc mất cắp đã có chiều hướng giảm so với năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp nhân viên các đơn vị liên quan đến dây chuyền phục vụ hành khách cố tình chiếm đoạt tài sản để quên của hành khách.

Trong 9 tháng đầu năm Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện 15 nhân viên phục vụ mặt đất lấy đồ vật, tài sản trong hành lý của hành khách mang ra ngoài. Riêng trong quý III, chỉ có 2 vụ.

Cũng trong thời gian này lực lượng an ninh sân bay đã bắt quả tang một nhân viên hàng không trộm xăng dầu; phát hiện 8 hành khách lấy đồ của nhau tại khu vực an ninh; hỗ trợ an ninh các sân bay địa phương xác minh, làm rõ 4 trường hợp hành khách lấy nhầm đồ...

Ngoài ra, sân bay đã xử lý 31 trường hợp hành khách báo mất đồ vật, tài sản trong hành lý; bắt quả tang 7 trường hợp trộm cắp điện thoại, móc túi khu vực công cộng. Lập biên bản ghi nhận 1.346 trường hợp hành lý rách, vỡ trên hầm tàu máy bay, trong khu vực băng chuyền hành lý.

Theo Hữu Nguyên (Venxpress)