Sân bay Tân Sơn Nhất: từ 3.600ha còn... 1.500ha?

Trổ cửa sổ, bancông nhìn thẳng vào sân bay Ông Nguyễn Vũ Linh, phó giám đốc phụ trách không lưu Công ty Quản lý bay miền Nam, cho biết việc người dân sống sát tường rào thường xây dựng, trồng cây, ảnh hưởng nhiều đến phễu tĩnh không, gây mất an toàn cho hoạt động bay. “Mỗi khi phát hiện có cần cẩu, cây xanh... vi phạm độ tĩnh không trong khu dân cư, chúng tôi sẽ nhờ Cảng vụ hàng không miền Nam và Trung tâm An ninh hàng không sân bay đến kiểm tra, chấn chỉnh hoặc buộc tháo dỡ ngay lập tức”. Còn bà Trần Thụy Minh, giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, cho biết trước đây các cơ quan liên quan đã đề nghị lập quy hoạch không cho phép người dân xây dựng sát tường rào sân bay để hạn chế những nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không. Theo đó, phải có một đường vành đai chạy xung quanh hàng rào bên ngoài của sân bay ít nhất 5m, nhưng chính quyền địa phương không quản lý chặt, thậm chí cứ cấp phép ào ạt cho các hộ dân xây nhà và thực tế tường rào của sân bay đã bị người dân xây áp sát. Nhiều nhà còn mở, trổ cửa sổ, lan can, bancông nhìn thẳng sang khu vực sân bay. LÊ NAM