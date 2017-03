Sản phẩm thân thiện với môi trường

Sản phẩm có thể thay thế các hạng mục như dải phân cách, lan can cầu thang, lan can ban công… và kim loại. EMN là một trong số ít đơn vị “tiên phong” ứng dụng các công nghệ tiên tiến để sản xuất vật liệu composite.

Ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc EMN, cho biết: Vật liệu composite đã được sử dụng rộng rãi để thiết kế chế tạo những kết cấu hàng không, tên lửa, vũ trụ hiện đại do độ bền cao trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt. Ngày nay, composite được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho ngành chế tạo máy, xây dựng và công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Tiến bộ của khoa học kỹ thuật

Việc nghiên cứu chế tạo vật liệu mới và các kết cấu sản phẩm từ composite là một trong những thành tựu quan trọng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Việt Nam đang phát triển, sản phẩm composite là lựa chọn tối ưu về hiệu quả kinh tế và mỹ quan đô thị.

Trong thời gian qua EMN đã sản xuất và đưa ra thị trường, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như điện (sào thao tác, sào cách điện thay thế hàng ngoại nhập, đà, thanh chống cách điện dùng cho đỡ thế đường dây trung thế…); giao thông (cột, biển báo hiệu, cột kilomet, dải phân cách, lan can phòng hộ…); xây dựng dân dụng và công nghiệp (hệ thống lan can, cầu thang, xà gồ, dầm chịu lực, cốt pha, mái che, các công trình cầu cảng, công trình thủy lợi…). Vật liệu composite là vật liệu được chế tạo tổng hợp từ nhựa cao phân tử nhằm mục đích tạo ra một vật liệu mới có tính cơ - lý ưu việt hơn hẳn vật liệu ban đầu. Vật liệu composite là cơ sở để phát triển các kết cấu chịu lực có tính kiến trúc và mỹ quan cao, nhằm thay thế các kết cấu có tính truyền thống lâu đời như kết cấu bê tông, kết cấu thép dễ hư hại khi nhiệt độ, độ ẩm thay đổi.

Dãy lan can bằng vật liệu composite tại phường 2 và 5, TP Cà Mau.

Bền, đẹp, hiệu quả kinh tế

Tính ưu việt của vật liệu composite là khả năng chế tạo từ vật liệu này thành các kết cấu sản phẩm theo những yêu cầu kỹ thuật khác nhau mà ta mong muốn. Các thành phần cốt của composite có độ cứng, độ bền cơ học cao, vật liệu nền luôn đảm bảo cho các thành phần liên kết hài hòa tạo nên các kết cấu có khả năng chịu nhiệt cao và chịu sự ăn mòn của vật liệu trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường kể cả môi trường biển, phèn… Một trong các ứng dụng có hiệu quả nhất đó là composite polyme, đây là vật liệu có nhiều tính ưu việt và có khả năng áp dụng rộng rãi, tính chất nổi bật là nhẹ, độ bền cao, chịu môi trường, dễ lắp đặt, có độ bền riêng và các đặc trưng đàn hồi cao, bền vững với môi trường ăn mòn hóa học, độ dẫn nhiệt, dẫn điện thấp. Khi chế tạo ở một nhiệt độ và áp suất nhất định dễ triển khai được các thủ pháp công nghệ, thuận lợi cho quá trình sản xuất.

Anh Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM), cho biết: “Sau hơn hai năm EMN lắp đặt thử nghiệm dải phân cách trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) bằng vật liệu composite đến nay tôi và các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng sản phẩm rất tốt, với nhiều ưu điểm như không bị phai màu, biến dạng, chắc chắn và đặc biệt sản phẩm không bị mất cắp do không thể tái chế”. Cùng với quan điểm này, ông Quách Văn Cảnh, Trưởng ban Quản lý dự án TP Cà Mau, cho rằng các thiết bị được sản xuất từ vật liệu composite rất tốt. TP Cà Mau có hợp tác với EMN thi công dự án thanh lan can phường 2 và 5 của TP sau hơn một năm sử dụng mà sản phẩm trông như mới đặc biệt là không sợ bị kẻ gian ăn trộm lan can bán ve chai.

Thời gian qua, các sản phẩm của EMN được khách hàng đánh giá cao và được ứng dụng rộng rãi trong ngành điện, cầu đường. Chính vì vậy đã có nhiều đối tác ký hợp đồng với EMN để lắp đặt các lan can bờ biển, bờ kè… vì họ thấy được độ bền, đẹp và hiệu quả kinh tế từ loại vật liệu này.

BÍCH HÀ