Sản phụ bị xe trộn bê tông cán chết, bé sơ sinh rớt ra đường

Chiếc xe trộn bê tông gây tai nạn

Giỏ đồ của chị Ngọc chuẩn bị đến bệnh viện sinh con

Chiếc xe gắn máy của anh Nam bị xe bê tông ủi nát phần đuôi

Chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến bé sơ sinh rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100m) để cấp cứu.

Do bé sơ sinh bị cán đứt lìa một chân nên được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để giữ tính mạng và nối chân cho em bé trai này. Còn người chồng bị xe cán gãy chân nên bất lực nhìn vợ chết thảm thương và đứa con đỏ hỏn khóc oa oa.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1987, ngụ tổ 23, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) và người chồng tên Nguyễn Văn Nam (1982).

Theo người nhà nạn nhân, sáng nay chị Ngọc chuyển dạ và được anh Nam chở bằng xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên sinh con. Anh Nam chở vợ ra QL91 chạy được vài trăm mét thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều từ phía sau ủi tới, khiến xe gắn máy và vợ chồng anh ngã xuống đường. Chiếc xe gây tai nạn chạy tiếp khoảng 30m mới dừng lại ở dốc cầu rạch Gòi Lớn, tài xế bỏ trốn.

Hiện, lực lượng Công an TP. Long Xuyên và Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.