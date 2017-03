Sẵn sàng đóng phạt để quảng cáo vi phạm

Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở TT&TT, cho biết hiện sở chỉ làm nhiệm vụ hậu kiểm, tức đi xử phạt những quảng cáo sai phạm, còn việc cấp phép quảng cáo là do Cục Phát thanh và Truyền hình của Bộ TT&TT thực hiện. Hơn nữa, Sở cũng chỉ được xử phạt những đơn vị thông tin, truyền thông do TP quản lý. Trường hợp các đơn vị do trung ương và địa phương khác quản lý có sai phạm, Sở chỉ có thể báo cáo và đề xuất hình thức xử phạt.

Báo cáo của Sở TT&TT còn cho thấy chế tài về quảng cáo trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình còn nhẹ. Do mức phạt không đáng kể so với lợi nhuận thu được nên các đơn vị truyền hình và quảng cáo sẵn sàng chịu phạt và tiếp tục vi phạm. Sở TT&TT kiến nghị luật quảng cáo sắp tới cần có những quy định cụ thể thế nào là trái thuần phong mỹ tục để thống nhất trong thực hiện, tránh trường hợp nơi này cho phép còn nơi khác lại cấm. Cạnh đó, luật cũng cần có những quy định cụ thể về hoạt động bán hàng trên kênh truyền hình; quảng cáo các sản phẩm, cơ sở chữa bệnh; quảng cáo chạy chữ trong chương trình truyền hình…

N.NAM