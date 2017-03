Sản xuất phân giả bị phạt 200 triệu đồng

Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm phân bón giả. Ảnh: TẤN LỘC

Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã tịch thu tiêu hủy 700 bao (tương đương 35 tấn) phân bón hữu cơ sinh học tổng hợp giả mang nhãn hiệu Á Châu BIO.

Như PLO đã thông tin, ngày Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Phú Yên phát hiện xe tải 78C-028.75 do tài xế Huỳnh Công Thái (24 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa) điều khiển, đang vận chuyển 200 bao (tương đương 10 tấn) phân bón hữu cơ sinh học tổng hợp mang nhãn hiệu “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO” ghi sản xuất tại Công ty CP Đầu tư- Xuất nhập khẩu phân bón Á Châu (có địa chỉ 177 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không có chứng nhận chất lượng.

Từ lời khai ban đầu của tài xế Huỳnh Công Thái, Phòng PC46 Công an Phú Yên tiến hành điều tra khẩn cấp, phát hiện một đường dây sản xuất phân bón trái phép liên tỉnh với quy mô lớn. Theo đó, ông Đoàn Văn Đán đã thuê ông Huỳnh Văn Thế gia công phân bón trái phép.

Đến ngày 20-4, ông Thế đã gia công hoàn thành 700 bao, tương đương 35 tấn phân bón. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số phân này là giả, không có giá trị sử dụng, công dụng.

T.LỘC