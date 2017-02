Sang hàng xóm chơi, hốt hoảng phát hiện 3 người hôn mê

Chiều 15-2, sau hai ngày cấp cứu, điều trị chị Ph.Th.T.H (27 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) cùng mẹ chồng và con 15 ngày tuổi của vợ chồng chị Hà đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục dần.



Ba bệnh nhân đang nằm cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Sáng 14-2, thời tiết rét, gia đình chị H. đốt than sưởi ấm trong phòng. Lúc này, trong phòng có chị H, mẹ chồng của chị H. và con của chị H. mới 15 ngày tuổi cùng nằm ngủ trong phòng.



Sau đó, hàng xóm đến chơi, đẩy cửa vào phòng hốt hoảng khi phát hiện ba người hôn mê, người khó thở, đau đầu... Mẹ con chị H và mẹ chồng của chị H. được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Các BS chuẩn đoán, do sưởi ấm bằng than trong phòng kín nên cả ba người đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Cả ba người đều có chỉ số Oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao.

Rất may nhờ được phát hiện và đưa đến cấp cứu kịp thời, cả ba người nêu trên đã được cứu sống.

-Trước đó, mùa đông năm 2016, trên địa bàn Nghệ An đã có gia đình 5 người bị ngộ độc do sưởi than củi trong phòng, trong đó một bé gái 18 tháng tuổi tử vong.

Tháng 1-2017, bé trai bốn ngày tuổi con của vợ chồng anh Ph.V.D. (ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tử vong do bị ngộ độc khí CO từ sưởi ấm bằng than củi.