Sáng mai miền Bắc đón mưa, lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, gần sáng và ngày 16/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Kéo theo đó, Bắc Bộ sẽ có mưa vào gần sáng còn bắc Trung Bộ có mưa từ chiều và đêm mai, có thể kèm tố lốc và gió giật.

Về nhiệt độ, khu vực tây Bắc Bộ nằm trong khoảng 21-30 độ C; đông Bắc Bộ 22-29 độ C; Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 23-32 độ C; Đà Nẵng - Bình Thuận 24-34 độ C; Tây Nguyên 20-32 độ C; Nam Bộ 24-34 độ C; riêng Hà Nội, nhiệt độ có thấp nhất là 23 độ, cao nhất là 29 độ C.

Theo Nguyễn Lê (VNE)