Sáng nay xét xử vụ 'quan tài diễu phố'

Phòng xử lớn của tòa án chật kín, nhiều người phải chen chân đứng bên ngoài để theo dõi phiên xử. 9h phiên tòa bắt đầu, mẹ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, phường Hợp Thịnh, thành phố Vĩnh Yên) ngất xỉu trong lúc HĐXX thẩm vấn lý lịch 8 bị cáo.







8 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng



Chiều 4/9, trong căn phòng trống trải, mẹ Tuấn Anh cho hay: “Gia đình chỉ mong muốn tòa xử công minh, đúng pháp luật”. Từ ngày con trai bà mất, phía gia đình những người gây án, liên quan cũng chỉ cử đại diện đến thắp hương, thăm hỏi một hai lần rồi thôi, không có hỗ trợ nào khác.



Theo Việt Dũng (VNE)



6 người đứng trước vành móng ngựa bị truy tố tội Giết người gồm: Nguyễn Văn Tình (25 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi, cùng ở Hải Phòng); Phùng Đắc Tú (19 tuổi), Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi), Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình (16 tuổi, đều ở tỉnh Vĩnh Phúc).Hai người còn lại là Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi) bị truy tố lần lượt về tội Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm.Phía gia đình nạn nhân mời luật sư Lê Thị Oanh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội). Phía 8 bị cáo có 2 luật sư.Theo cơ quan công tố, tối 14/3, sau cuộc liên hoan tại quán karaoke, Tuấn Anh cùng với Hiệp (em họ) vào một quán ăn ngã tư Quán Tiên và gặp Tình, Định, Đắc Tú, Quốc Tú, Tuấn, Bình.Nhận ra người quen, Hiệp đến mời Quốc Tú uống nhưng bị từ chối. Lúc đó, Tuấn Anh chen vào hỏi: “Mày là thằng nào, sinh năm bao nhiêu, ở đâu” và nhận được câu trả lời “Em tên Tú…”. Tiếp đó, Tuấn Anh quay sang, tì tay vào vai Tuấn và bảo: “Mày sinh năm 80 mà già thế” khiến hai bên thách đố nhau.Tuấn Anh bị Tuấn, Đắc Tú mỗi tên cầm một con dao cùng cả bọn rượt đuổi, hô "chém". Tuấn Anh bỏ chạy đến ngã tư Quán Tiên, rẽ vào bờ kênh được 10m thì ngã. Tuấn, Định, Tình đuổi kịp lao vào đánh song nạn nhân vùng dậy, nhảy xuống kênh, lội sang bờ bên kia. Tuấn bảo đồng bọn chia nhau đuổi bắt Tuấn Anh. Khi giữ được Tuấn Anh, chúng bắt anh này quỳ xuống bờ kênh, hai tay ôm gáy rồi lao vào đánh.Đắc Tú giơ dao hô: “Chém chết nó đi”. Nghe vậy, nạn nhân hoảng hốt vùng dậy chạy nhưng bị Tuấn đạp ngã xuống dòng kênh chảy xiết. Tuấn còn cầm dao chém với theo nạn nhân nhưng không trúng. Đứng trên bờ kênh, Định, Tỉnh cầm gạch ném...Theo cơ quan công tố, sáng hôm sau, dù chứng kiến từ đầu đến cuối nhóm côn đồ hành hung anh họ, Hiệp không báo cho gia đình và cơ quan công an biết, vẫn tiếp tục giao du với nhóm can phạm giết người... Sáng 17/3, xác Tuấn Anh được phát hiện khi nổi trên mặt kênh.Cùng ngày hôm đó, gia đình Tuấn Anh đã mang quan tài đựng xác Tuấn Anh "diễu" qua nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Nhiều người dân cùng hòa theo vào tạo thành đoàn cả nghìn người. Gia đình Tuấn Anh muốn cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Tuấn Anh, xác minh nghi ngờ của họ rằng cái chết của anh này có liên quan con rể của chủ tịch tỉnh.Cảnh sát sau đó vào cuộc, kết luận Tuấn Anh tử vong do bị đánh, ngạt nước chứ không phải vì say rượu ngã xuống kênh. Con rể vị chủ tịch tỉnh được xác định không liên quan.