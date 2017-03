Sang Việt Nam lừa đảo, lãnh án tù

Theo bản án sơ thẩm, ngày 21-6-2010 Liu Qin Di cùng Liu Jin Qing (SN 1982), Wu Cai Ping (SN 1968) và Zhang Xue Yong (SN 1964) (đều mang quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích du lịch. Bọn họ thuê phòng tại một khách sạn ở quận 1, TPHCM. Ngay ngày hôm sau, Sheng bàn với Di, Qing, Ping, Yong tìm những người Việt Nam biết nói tiếng Trung Quốc, nhẹ dạ cả tin để dụ họ xem bói toán rồi chiếm đoạt tài sản.



Theo kế hoạch, ngày 23-6-2010 Qing và Ping đến chợ Thiếc quận 11 làm quen với bà L.L. ở sạp bán rau. Biết gia đình bà L. có người bị bệnh, Ping nói dối là có quen với một thầy trị bệnh rất giỏi và dắt bà đến gặp Di. Di xem chỉ tay bà L. và phán rằng bà đang bị ma ám, nếu không dùng tiền cúng giải hạn thì trong vòng 3 ngày sẽ có 2 người trong gia đình bị chết.



Tin lời, bà L. bỏ 9.035.000 đồng vào túi ni-lông, nhờ Di cúng giải hạn giùm. Di đưa bà L. một túi ni-lông khác, bảo trong đó đã có bùa, nước thuốc và kêu bà bỏ bọc tiền vào túi này, dặn 7 ngày sau mới được mở ra để uống. Nhân lúc bà L. không để ý, Di cùng đồng bọn đánh tráo bọc tiền rồi lên chiếc xe taxi do Yong thuê sẵn định tẩu thoát. Khi xe taxi chạy được một đoạn, bà L. mở túi ni-lông ra, phát hiện bọc tiền bị mất. Nghe tiếng bà L. tri hô, người dân chặn chiếc taxi lại, đưa tất cả về cơ quan công an lập biên bản phạm tội quả tang. Riêng Sheng trốn thoát, xuất cảnh về Trung Quốc ngay trong chuyến bay trưa hôm đó.



Tháng 5-2011, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Di 18 tháng tù, Qing 15 tháng tù, Ping 13 tháng tù, Yong 11 tháng 1 ngày tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Di làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.



Xét thấy hoàn cảnh gia đình bị cáo Di khó khăn, cha bị cáo đang bị bệnh, bản thân Di đang có công việc ổn định ở Trung Quốc nên hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm tuyên giảm án cho Di xuống còn 1 năm 2 tháng 2 ngày tù (bằng với thời hạn tạm giam), trả tự do tại tòa và trục xuất khỏi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.



Theo ÁI CHÂN (SGGPO)