Sao để người dân sống trong sợ hãi?

Trước hết, phải khẳng định quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể là một trong những quyền quan trọng nhất của con người.

Trong những lần người thân và bản thân bị hành hung, người mẹ đã gõ đúng địa chỉ trình báo với công an, kể cả cầu cứu đến công an cấp TP nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục bị đánh.

Có nhiều lý do để biện minh cho việc này như người bị đánh đến trình báo tại nhiều phường khác nhau nên công an không đánh giá hết tính chất nghiêm trọng của sự việc; vụ án chưa khởi tố nên công an không điều tra ai là thủ phạm để xử lý… và đây là cách biện minh dễ dãi nhất.

Luật pháp đã giao cho lực lượng công an một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe… của công dân. Thế nhưng trường hợp này, nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn chưa được công an các phường thực hiện đầy đủ.

Sao lại để người dân phải sống trong sợ hãi thời gian dài như vậy?