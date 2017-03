Sao không mời doanh nhân giỏi đến dạy?

“Cái gì có lợi cho dân thì đề xuất làm ngay đi” Chiều 4-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng đoàn công tác của Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận 1. Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Hải, Bí thư Quận ủy quận 1, nêu một số vướng mắc và đề xuất với Bí thư Thành ủy TP.HCM về tình trạng hàng loạt chung cư xuống cấp, di dời chợ tạm và giá bồi thường, giảm nghèo, an ninh trật tự trên địa bàn… Sau khi nghe báo cáo của bí thư quận 1, ông Thăng đề nghị: “Anh có thể đề nghị lãnh đạo TP xem xét đập bỏ trước mắt chung cư nào xuống cấp nghiêm trọng, vì dân ở vậy rất nguy hiểm”. Ông Hải cho hay: “Xin báo cáo với Bí thư Thành ủy là cơ chế lâu nay là phải xin chủ trương của TP”. Bí thư Thăng nói ngay: “Quận phải đề xuất ngay, anh là bí thư, anh cứ mạnh dạn nghĩ ra cơ chế rồi đề xuất lãnh đạo TP xử lý những chung cư này. Nếu anh thấy có cái lợi cho người dân thì đề xuất làm ngay chứ không chần chừ nữa”. Ông Thăng nhấn mạnh thêm: “Tôi cũng sẽ đề nghị UBND TP xem xét bố trí ngân sách xử lý 89 chung cư cũ này. Nhưng trước mắt lãnh đạo quận phải làm nhanh đề xuất và chịu trách nhiệm trực tiếp khi làm việc với người dân, chủ đầu tư để sớm xây mới lại chung cư… Phải đảm bảo người dân sống trong sự an toàn chứ không phải lo nhà sập”. Về việc cho thuê vỉa hè, chỉnh trang đô thị, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo sắp đến phải ngưng việc cho thuê này vì làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị… Đối với công tác giải tỏa bồi thường các chợ tạm trên địa bàn, ông Thăng cũng đề nghị quận phải có phương án giải tỏa, bồi thường hợp lý cho người dân. Đối với công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Quận 1 cần tập trung cải cách hành chính trong việc thực hiện chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ. Phải làm sao cho người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của chính quyền”. Kết luận tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng nói: “Quận 1 là trung tâm của TP thì phải đi đầu trong việc xây dựng TP sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Người dân phải được đối xử bình đẳng, phát huy dân chủ. Phải phấn đấu không còn người nghèo, phải hết nghèo bền vững chứ không còn “giảm nghèo bền vững” trong năm năm tới nữa. Hạnh phúc người dân là phải đảm bảo đời sống được an toàn trong mọi lĩnh vực, nhất là không còn những nạn cướp giật, tội phạm…”. NGUYỄN ĐỨC Lâu nay chúng ta hay chịu trách nhiệm tập thể chung chung, chả kỷ luật được ai, cùng lắm phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc, phê bình tập thể, tức không ai chịu trách nhiệm. Tôi thực sự mong muốn xây dựng cán bộ có năng lực, hết lòng, hết sức phục vụ cho nhân dân, quyết định kịp thời và dám chịu trách nhiệm cụ thể. Bí thư Thành ủy TP.HCM ĐINH LA THĂNG