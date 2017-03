Sập cầu Đen ở Quảng Nam, giao thông bị chia cắt

Chiều 3/12, Cầu Đen (đội 7, thôn Đình An, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) nằm trên đường DT 610B đã bị sập khiến giao thông giữa thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên và ba xã Gò Nổi của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị cắt đứt.



Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương hai đầu cầu Đen đã lập rào chắn, phong tỏa đoạn cầu gãy, không cho người dân lên cầu để hạn chế tai nạn.



Ông Phan Phước Long, Chủ tịch UBND xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau sự cố sụt, võng nhịp cầu Đen xảy ra trong đợt mưa lũ vừa qua, sáng 3/12, đơn vị thi công đã bắt đầu tu sửa, gia cố cầu Đen. Nhưng đến khoảng 15h chiều, hiện tượng sụt lún mạnh đã xuất hiện tại trụ số 5 và số 6. Đến khoảng 16h thì nhịp cầu bất ngờ đổ sập xuống sông. Rất may địa phương đã nhanh chóng phong tỏa giao thông qua cầu.





Tối 3/12, khu vực cầu Đen đã bị mất điện, nhưng do nhu cầu đi lại, người dân hai bên bờ tiếp tục sử dụng đò ngang để qua lại rất nguy hiểm, do đò nhỏ lại đi lại chui dưới những dốt dầm cầu trong khi cầu có thể tiếp tục sập bất cứ lúc nào, ông Long cho biết thêm.



Sự cố sập cầu Đen khiến tuyến cáp quang đến xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong (huyện Điện Bàn) bị đứt, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc như internet, điện thoại bàn khu vực này bị tê liệt.



Theo ông Trương Văn Cận, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, sáng 16/11, do nước lũ chảy xiết, trụ cầu số 5 và số 6 đã bị xói lở, khiến cầu Đen bị sụt hai nhịp, mặt cầu nứt toác, cộng thêm dòng chảy thay đổi, đơn vị chưa khắc phục kịp thời thì đã xảy ra sự cố.



"Trước sự cố này, chúng tôi sẽ lên phương án khắc phục, tuy nhiên trong thời gian này, người dân có thể sử dụng tuyến đường bộ qua cầu đường sắt Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) và cầu đường sắt Kỳ Lam (xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn) để qua lại 3 xã Gò Nổi (huyện Điện Bàn)", ông Cận cho biết.





Theo Bửu Lân (VTC News)