Sắp có chỗ để "treo" người bị án treo

Hai số trước, Pháp Luật TP.HCM đã nêu những điểm thể hiện sự điều chỉnh chặt chẽ nhưng cũng đầy nhân văn của Dự luật Thi hành án hình sự đối với phạm nhân, đặc biệt là người chưa thành niên, phụ nữ, tử tù.

Theo Bộ Công an, luật này ra đời sẽ chấm dứt tình trạng tản mạn, thiếu trước hụt sau quy định về lĩnh vực thi hành án hình sự. Bộ cũng cho biết sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, chỉnh lý hoàn thiện dự luật và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 sắp tới (dự kiến luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 2011).

Siết chặt chuyện bỏ lọt bị án

Lâu nay vẫn tồn tại một thực tế là không ít người bị kết án vẫn sống ngoài vòng pháp luật, chưa bị bắt đi thụ hình. Một trong các nguyên nhân là khâu thủ tục giấy tờ hành chính bị chậm trễ, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan xét xử và cơ quan thi hành án. Trong khi đó, việc thi hành án bị phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau; việc theo dõi, quản lý phạm nhân còn chồng chéo, kém hiệu quả.

Dự luật đã quy định chi tiết nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành án hình sự, quyết định của tòa về các hình phạt; hệ thống tổ chức thi hành án hình sự và người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự. Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của người phải chấp hành án, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cũng được vạch ra. Trong đó, dự luật chỉ rõ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, UBND cấp xã, công an, tòa án... để kiểm soát những người bị kết án.

Chẳng hạn, trại giam có nhiệm vụ tiếp nhận, trả tự do cho người đã thụ án xong; giới thiệu người được trả tự do với UBND cấp xã nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc. Trại còn phải báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho tòa đã ra quyết định thi hành án biết việc trả tự do cho phạm nhân.

Về phía tòa, trong bảy ngày kể từ ngày có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, chánh án tòa đã xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành hoặc ủy thác cho tòa khác cùng cấp ra quyết định. Phía UBND cấp xã thì tiếp nhận, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thi hành án, sau đó lập hồ sơ thi hành án, báo cáo kết quả thi hành án cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho tòa đã ra quyết định thi hành án.

Chấm dứt chuyện quản lý án treo lỏng lẻo

Xung quanh án treo lâu nay còn nhiều tồn tại như quản lý người bị án treo lỏng lẻo, quan hệ giữa tòa và ủy ban chưa chặt... khiến không ai biết người bị án treo đang ở đâu, làm gì.

Dự luật có hẳn một chương quy định về chuyện này. Theo dự luật, cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục (UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục, đào tạo nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc, công tác, học tập) phải cử người giám sát, đánh giá sự tiến bộ của họ. Ba tháng một lần, người được cử giám sát phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành án của người được hưởng án treo...

Gia đình người được hưởng án treo có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ người đó sửa chữa lỗi lầm và phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức. Về phía người được hưởng án treo, phải ghi chép đầy đủ các nội dung quy định trong sổ theo dõi. Hằng tháng phải báo cáo về tình hình rèn luyện, tu dưỡng bằng văn bản với người trực tiếp giám sát, giáo dục.

Khi đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải làm bản tự kiểm về quá trình rèn luyện, tu dưỡng gửi thủ trưởng cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục. Hết thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải nộp lại sổ theo dõi cho người trực tiếp giám sát, giáo dục và làm báo cáo về quá trình rèn luyện, tu dưỡng của mình gửi thủ trưởng cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục.