Sập giàn giáo ở Vũng Áng: Công nhân bị ép làm khi giàn giáo đã rung lắc

- Sáng 26-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ điều tra gồm đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng và Sở LĐ-TB&XH tỉnh để điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo. Cơ quan Công an huyện Kỳ Anh và Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lấy lời khai các công nhân bị thương nhẹ để phục vụ điều tra. - Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm những người còn đang mắc kẹt; tổ chức cấp cứu những người bị thương; phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức an táng chu đáo những người chết. Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh phải chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố và xử lý nghiêm. - Có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra ngay quy trình thi công lắp dựng và hạ giàn giáo; rà soát năng lực, các nhà thầu trực tiếp thi công; xem xét trách nhiệm quản lý an toàn thi công lao động của chủ đầu tư và trách nhiệm kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Tỉnh cần mở rộng phạm vi kiểm tra trên toàn bộ công trình của Công ty Formosa Hà Tĩnh, đình chỉ các hạng mục đang thi công nếu chưa đảm bảo an toàn. - Đại diện Công ty Samsung C&T cho biết công ty nhận mọi trách nhiệm liên quan đến vụ việc. Vị này khẳng định tất cả công nhân bị thiệt mạng và bị thương đều chịu sự quản lý của nhà thầu phụ và đều được mua bảo hiểm tai nạn. - Đến nay Công ty NIBELC đã hỗ trợ cho các gia đình có công nhân tử vong 30 triệu đồng. UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 2 triệu đồng/người bị thương. Phía Formosa hỗ trợ 20 triệu đồng/người chết, 10 triệu đồng/người bị thương nặng, 9 triệu đồng/người bị thương nhẹ. Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 2 triệu đồng/người bị thương.