Sập giàn giáo ở Vũng Áng: Đã có 13 người chết, 27 người bị thương

Danh sách các công nhân tử vong: 1, Bùi Văn Hoàng, sinh năm (SN 1967, quê Thanh Hóa) 2, Nguyễn Văn Khang (SN 1973, quê Hòa Bình) 3, Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, quê Quảng Bình) 4, Nguyễn Văn Dũng (SN 1982 Quảng Bình) 5, Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, Quảng Bình) 6, Trương Đình Tuấn, SN 1976, Quảng Bình. 7, Nguyễn Văn Lịch (SN 1980, quê tỉnh Quảng Bình 8, Trần Anh Hoàn (SN 1987, quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 9, Lê Quốc Hưng (SN 1988, huyện huyện Diễn Châu, Nghệ An) 10, Lâm Hữu Chín (quê huyện Diễn Châu, Nghệ An). 11, Nguyễn Xuân Hùng (SN 1986, trú Diễn Châu, Nghệ An) 12, Phạm Công Sơn (SN 1981, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) (Những công nhân tử vong sau đó hiện chưa xác định được danh tính). Danh sách 18 công nhân bị thương đang, cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: 1, Lê Văn Bình (41 tuổi, ngụ Triệu Sơn, Thanh Hóa) 2, Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, Hà Tĩnh) 3, Hoàng Văn Tuân (Quỳ Hợp, Nghệ An) 4, Hoàng Đăng Thuận (28 tuổi, Nghệ An) 5, Nguyễn Văn Hoàng 6, Nguyễn Văn Sĩ (25 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình) 7, Phan Đăng Hiên (Nghệ An) 8, Trần Văn Bằng (46 tuổi, Thanh Hóa) 9,Phan Anh Dũng (23 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình) 10, Đàm Trung Hiếu (27 tuổi, Quảng Bình) 11, Nguyễn Đại Phong (24 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình) 12, Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, Quảng Bình) 13, Cao Xuân Hòa (34 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) 14, Thái Đình Tài (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 15, Hoàng Văn Thụ (37 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An) 16, Nguyễn Văn Quý (23 tuổi, Quảng Bình) 17, Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) 18, Phạm Văn Xô (43 tuổi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)