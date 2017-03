Sập mỏ than ở Hòa Bình: hai nạn nhân vẫn bặt vô âm tín

Trong buổi sáng ngày 19-11, theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng đã điều động hơn 300 chiến sỹ thay phiên nhau vào hầm để tìm kiếm 2 người hiện đang mất tích nhưng vẫn không có kết quả. Người dân tập trung rất đông hướng mắt vào cửa hầm, nơi 2 nạn nhân bị mắc kẹt.

Theo lực lượng chức năng, bên trong hâm có nhiều ngõ ngách, cộng thêm việc cửa hầm nhỏ không thể đưa máy móc vào được, lại không thể xác định được phương hướng nên việc cứu nạn rất khó khăn.

Nhiều chiến sỹ lực lượng cứu nạn bước ra khỏi cửa hầm với nét mặt phờ phạc, kiệt sức. Thông tin từ phía người nhà nạn nhân cho hay hai công nhân mất tích là Bùi Văn Quý (23 tuổi) và Bùi Văn Tuấn (23 tuổi) ở cùng xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân trên.

Trước đó, sáng 18-11, mỏ than tại thôn xóm Đồi đã bất ngờ sập khiến ba công nhân làm tại mỏ than bị mắc kẹt bên trong. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân được xác định trú tại thôn Đồi, xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc). Hai người khác vẫn mất tích.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường trong buổi sáng nay: