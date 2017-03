Sập nhà giữa trưa, bốn người thoát chết

Bốn người trong nhà may mắn kịp chạy ra ngoài, toàn bộ tài sản bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Căn nhà bị sập do bà Tăng Cảnh Hảo làm chủ sở hữu, có diện tích hơn 90 m2 gồm một trệt, một gác lửng. Ông Tăng Tô Nam, em ruột bà Hảo, cho biết gia đình đang nghỉ trưa bỗng nghe thấy tiếng kêu răng rắc, đồng thời các công nhân đang thi công tại căn nhà bên cạnh hối hả gọi mọi người chạy ra ngoài. Ông Nam vừa kịp dìu người mẹ hơn 90 tuổi ra ngoài thì căn nhà đổ sập.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng thanh tra xây dựng và Công an phường Nguyễn Thái Bình đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Ông Lê Minh Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, cho biết: “Công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại địa chỉ 165/40 Nguyễn Thái Bình do ông Đỗ Quốc Long làm chủ đầu tư. Khi thi công phần móng, đơn vị thi công đã không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, an toàn trong xây dựng dẫn đến sập nhà 165/42 bên cạnh. UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả”.

Đến 17 giờ ngày 20-7, công tác dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm tài sản bị chôn vùi vẫn được khẩn trương thực hiện. Làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị thi công và chủ đầu tư căn nhà 165/40 hứa sẽ xây lại nhà mới cho gia đình ông Nam. Chủ đầu tư cũng đã thuê khách sạn cho gia đình ông Nam ở tạm cho đến khi khắc phục xong hậu quả.

ĐÌNH VÂN - MINH QUÝ