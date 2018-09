(PL)- Ngày 18-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát Phỏng cháy chữa cháy (PCCC) vào Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Thanh Hóa.