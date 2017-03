Sập ô văng, hai người thương vong

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Hiếu và Lê Tuấn Hùng đang leo lên giàn giáo cao 2 m thì bất ngờ tấm ô văng bê tông dài 4 m, rộng gần 1 m đổ ập xuống, hất văng cả hai khỏi giàn giáo, rớt xuống một đống đá xây dựng dẫn đến chấn thương nặng.

Sau khi đưa vào BV 7B cấp cứu, anh Hiếu đã tử vong do chấn thương sọ não và đa chấn thương người. Còn anh Hùng được các bác sĩ sơ cứu, chuyển lên bệnh viện tuyến trên cũng trong tình trạng chấn thương sọ não.

Sáng 15-1, lồng sắt dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng tại công trình nhà ở sáu tầng kết hợp với văn phòng (245-247 Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5, TP.HCM) bị rơi tự do từ độ cao hàng chục mét xuống đất khiến nhiều người đi đường một phen thót tim.

Khi rơi, lồng sắt đập vào dây cáp điện nên gãy một cây trụ điện bằng sắt và làm hư hỏng bốn cây trụ điện bằng bê tông.

Ngay sau đó, công an và dân phòng địa phương nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa khu vực, tạm đình chỉ xây dựng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công không đảm bảo an toàn, nhân viên điều khiển ròng rọc kéo lồng sắt đã bất cẩn trong khâu điều khiển khiến lồng sắt rơi tự do.

Trước đó, sáng 8-1, hệ thống trục kéo bị rơi tại công trình xây dựng tòa nhà bảy tầng số 62-64 Nguyễn Biểu (quận 5, TP.HCM) làm một người chết, sáu người bị thương.

