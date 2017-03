Sắp phúc thẩm vụ "người giàu nhất Quảng Ninh"

Tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 26/8, 3 bị cáo trên đã bị tuyên phạt mức án cao nhất (Phương, Chung: tử hình; Bài: chung thân) về hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, gây nên cái chết cho 2 anh Lê Văn Điệp, Nguyên Minh Trí, là nhân viên Công ty TNHH Hồng Kông (Quảng Ninh).



Ngay sau phiên tòa, 3 bị cáo trên đã có đơn kháng cáo gửi TAND tối cao cho rằng án sơ thẩm tuyên như vậy là quá nặng

Từ nhiều năm nay ở tỉnh Quảng Ninh từng tồn tại một băng nhóm tội phạm do Nguyễn Tiến Phương (tức Phương "Ninh Hột") cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen. Không ít người dân vùng mỏ cũng đã phải chịu cảnh "đè đầu cưỡi cổ" của băng nhóm tội phạm do Phương cầm đầu. Phải tới khi chúng trắng trợn sát hại hai nhân viên của một công ty TNHH mà chúng coi là đối thủ thì mọi việc mới được phơi bày.



Để phát hiện, phanh phui và điều tra khám phá đưa ra xử lý Nguyễn Tiến Phương và đồng bọn, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan Điều tra Bộ Công an và sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) mới lôi được chúng ra ánh sáng pháp luật.

Một tổ chức tội phạm với những hành vi phạm tội từng gây chấn động dư luận cả nước đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Hai kẻ cầm đầu là hai anh em ruột đều lĩnh mức án cao nhất: Tử hình.



Ngày 31/12 tới, sẽ diễn ra phiên phúc thẩm vụ "người giàu nhất Quảng Ninh".





Theo CAND