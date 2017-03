Sập sàn bê tông trung tâm thương mại Phú Mỹ Hưng

Sàn bê tông bị sập nằm trong công trình xây dựng Trung tâm thương mại Cresscet Maill do Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư; nhà thầu China State Construction Engrr.Corp. thi công.

Một số nhân chứng cho biết: Sau khi ăn sáng xong, các công nhân chuẩn bị lên sàn bê tông tầng một để làm việc thì nghe nhiều tiếng động lạ. Ngay sau đó, một góc sàn rộng khoảng 200 m2 bất ngờ đổ sập xuống, hàng trăm công nhân vội bỏ chạy tán loạn. Nghi có công nhân còn kẹt lại bên trong, các đơn vị liên quan gọi báo về Sở Cảnh sát PCCC TP. Sở này lập tức cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường đào bới đống đổ nát. Sau gần hai giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cho biết không tìm thấy nạn nhân nào và đã bàn giao hiện trường cho cơ quan điều tra.

Hiện trường vụ sập. Ảnh: V.THUẬT

Công trình Trung tâm thương mại Cresscet Maill được khởi công từ tháng 7-2009 với quy mô khoảng 100.000 m2, gồm ba tầng hầm và sáu tầng cao, tổng kinh phí đầu tư 200 triệu USD. Trước khi vụ sập xảy ra, công trình đã hoàn thành các tầng hầm và mới đổ sàn bê tông ở tầng một. Dự kiến đến cuối năm 2011, công trình được đưa vào khai thác.

Ông Nguyễn Bửu Hội, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng, cho biết do mới đi công tác về nên chưa nắm rõ thông tin về mức độ thiệt hại, nguyên nhân gây ra vụ sập. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, nguyên nhân ban đầu được đánh giá là do kỹ thuật thi công sai, cụ thể là hệ thống giàn thép yếu mà lại chống đỡ quá cao (tới 12 m, bình thường phải dùng giáo thép hoặc cột thép) trong khi khối lượng bê tông bên trên quá lớn. Theo quy định, công trình bị đình chỉ thi công, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo chính xác nguyên nhân gây sự cố. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt đơn vị thi công, tư vấn giám sát (hoặc cả chủ đầu tư nếu cũng có lỗi) do để xảy ra việc thi công không an toàn.

VĂN THUẬT - CẨM TÚ