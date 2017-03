Sắp thông tuyến đường cao tốc Trung Lương

Ðảm bảo nhu cầu vận tải đến năm 2025 Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương là một bộ phận của đường cao tốc TP.HCM - Cần Thơ (tổng chiều dài 82 km đi qua TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và kết thúc tại Cần Thơ). Toàn tuyến có bảy nút giao, 13 cầu và các công trình phụ trợ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực đến năm 2025. 62 km là tổng chiều dài của tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Điểm đầu tuyến là nút giao Tân Tạo (quốc lộ 1A, thuộc quận Bình Tân). Tuyến đường này sẽ đi qua Long An và kết thúc tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang, cách ngã ba Trung Lương khoảng 5 km). 6.600 tỉ đồng là tổng vốn đầu tư dự kiến khi dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương giai đoạn một được khởi công (tháng 12-2004). Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2007. Nhưng do không đảm bảo tiến độ nên đến nay tuyến đường vẫn chưa hoàn thành và tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên hơn 9.880 tỉ đồng.