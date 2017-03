Sắp xét xử bảo mẫu hành hạ trẻ em

Phiên tòa được xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Thuận Giao (huyện Thuận An).



Theo cáo trạng, bà Phụng sử dụng căn nhà của mình (số 2/19 ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao) để giữ trẻ bất hợp pháp (5-7 cháu từ 18 đến 36 tháng tuổi) hơn 7 năm nay.



Trưa 23.11, khi tắm cho bé Ngân, bà Phụng dùng chân đạp vào lưng bé, dìm đầu bé vào nước lạnh, hắt nước vào mặt… làm cho bé bị ngạt nước.



Hành vi của bà Phụng bị người dân quay clip rồi đưa lên mạng, gây bức xúc trong dư luận. Qua điều tra, ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An đã ra quyết định bắt khẩn cấp bà Phụng để khởi tố điều tra.





