Sắp xét xử ông Cù Huy Hà Vũ

Luật sư Trần Đình Triển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết tòa đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông cùng ba luật sư khác để bào chữa cho ông Vũ.

Theo hồ sơ, tháng 11-2010, ông Vũ bị tạm giữ hành chính tại TP.HCM. Qua kiểm tra, Công an TP.HCM phát hiện trong máy tính và USB của ông Vũ có nhiều tài liệu mang nội dung chống phá Đảng và Nhà nước nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Khám xét nhà riêng của ông Vũ tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát hiện thêm nhiều tài liệu khác có nội dung tương tự.

T.LƯU