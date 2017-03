Sắp xong đường ống cấp nước dưới kênh Nhiêu Lộc

Theo ông Nhơn, tuyến ống cấp nước hiện hữu được xây dựng từ năm 1960, nằm sâu dưới đáy kênh 0,5 m. Khi nạo vét bùn để khơi thông dòng chảy, nhà thầu gặp nhiều khó khăn tại các đoạn có tuyến ống đi qua do lòng kênh được nạo sâu thêm khoảng 2 m. “Việc nạo vét rất dễ làm bể đường ống, do đó chúng tôi quyết định thay đường ống mới để đảm bảo an toàn. Hạng mục này đã được Bộ Xây dựng phê duyệt” - ông Nhơn cho biết.

Được biết, tuyến ống hiện hữu có đường kính 2 m, là đường ống cấp nước chính từ nhà máy nước Thủ Đức về các quận trung tâm. Khi qua bờ kênh phía quận 1, nó rẽ hai nhánh để tải nước sinh hoạt cho gần bốn triệu người dân. Để thay thế tuyến ống này, nhà thầu dùng đầu kích ở hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn gần cầu Điện Biên Phủ (quận 1 và quận Bình Thạnh) để kích đường cống bảo vệ bên ngoài rộng 3 m.

Nhằm đảm bảo an toàn, nhà thầu phải nắn đường ống mới chếch về hướng cầu Kiệu và nằm sâu cách đáy kênh khoảng 9 m. Trước khi cắt và đấu nối tuyến ống cũ vào tuyến ống mới, nhà thầu phải làm đường ống tải nước tạm rộng 1,2 m chạy trên cầu Điện Biên Phủ để tải nước từ Bình Thạnh qua các quận 1, 3... “Do tuyến ống dẫn nước tạm nhỏ nên lượng nước cung cấp về trung tâm TP có thể bị yếu đi. Nhưng chúng tôi cam đoan không để xảy ra tình trạng mất nước trong thời gian đấu nối” - ông Nhơn nói.

VĂN THUẬT