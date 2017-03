Sắp xử cựu cán bộ thanh tra làm lộ bí mật Nhà nước

và Trần Anh Hùng (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hàng hải Tam Đảo) về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Tháng 6-2010, tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án khu đô thị mới Phước Long (TP Nha Trang). Đoàn thanh tra làm xong dự thảo báo cáo kết luận thanh tra vụ việc (thuộc danh mục tài liệu mật của Nhà nước), trong đó đề cập một số sai phạm của cán bộ ở địa phương. Trong lúc chờ ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn thanh tra và người có thẩm quyền xem xét, chỉnh sửa, tháng 10-2011, bị cáo Hà đã lấy bản dự thảo kết luận thanh tra gửi từ Hà Nội vào Nha Trang cho bị cáo Hùng.

Sau đó, bị cáo Hùng photocopy, phát tán bản dự thảo cho nhiều người. Không ít đối tượng tranh thủ trích dẫn nội dung bản dự thảo, gửi đơn tố cáo, vu khống một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Đến ngày 30-1-2011, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra chính thức, trong đó có một số nội dung thay đổi so với bản dự thảo. Tháng 6-2012, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị cáo.

HOÀNG VĂN