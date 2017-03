Sắp xử nguyên đại úy công an lừa đảo

(PL)- Dự kiến ngày 15-8, TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Ngọc Hà (nguyên đại úy, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 BLHS (khung hình phạt từ 12 năm tù đến 20 năm tù hoặc chung thân).

Năm 2007, Hà đấu giá được mảnh đất vườn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với giá 100 triệu đồng, sau đó chuyển nhượng cho người khác lấy 145 triệu đồng. Năm 2010, Hà lại lừa thế chấp mảnh đất trên để vay của người dân 1,9 tỉ đồng. Khi đất được cấp giấy đỏ, Hà không làm tiếp thủ tục chuyển nhượng mà mang giấy này đi thế chấp ngân hàng vay tiếp 1,9 tỉ đồng. Sau đó, Hà mua ô tô đắt tiền và tiếp tục đi lừa vay tiền của người dân để làm ăn. Do bị thua lỗ, Hà về lừa anh em, người dân mang đất và nhà ở thế chấp ngân hàng để cho Hà vay lại tiền với lãi suất cao hơn. Trong vòng bốn năm, Hà đã thực hiện 13 vụ lừa vay tiền và chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng. Tháng 12-2011, không còn khả năng chi trả, Hà làm thủ tục xin ra khỏi ngành công an và đến Công an TP Vinh đầu thú… Đ.LAM