Sắp xử phúc thẩm cô giáo thiêu sống 3 người nhà chồng

Như đã đưa tin, ngày 4/8 Tòa án quân sự Quân khu thủ đô đã tuyên phạt Thuận mức án chung thân, Hà 20 năm tù giam và Tiệp 18 năm tù giam. Cho rằng mức án nói trên là quá nhẹ so với cái chết oan uổng của 3 người trong gia đình Đại úy Nguyễn Chí Hưng, đại diện phía bị hại đã làm đơn kháng cáo.



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án quân sự Thủ đô, Nguyễn Thị Thuận vốn là giáo viên trường tiểu học Xuân Phương (Từ Liêm – Hà Nội), và là bạn từ nhỏ với nạn nhân Bùi Thị Thu Hà, ở xóm Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Thuận và chị Hà cùng lập gia đình với hai anh em ruột là Nguyễn Chí Hưng và Nguyễn Chí Tuấn.



Ngày 20/1/2008, sau khi ly thân, Thuận nói với Bùi Tiến Hà: “Cháu rất tức vợ chồng ông Hưng vì luôn bênh em trai. Chú mua ít xăng về, giúp cháu đốt nhà ông Hưng cho bõ tức”. Thấy Hà lưỡng lự, Thuận bảo: "Chú cứ đốt đi, nếu xảy ra chuyện gì cháu chịu trách nhiệm”. Do ông Hà chưa làm ngay, Thuận nhờ Hoàng Hải Tiệp (sinh viên) ra tay, hứa hẹn: "Chị xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị không lấy tiền nhà”. Tiệp đã đồng ý, nhận 50.000 đồng từ Thuận để đi mua xăng.



Tối 24/1/2008, Tiệp và ông Hà đã đổ xăng qua cửa sổ, đốt nhà anh Hưng. Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối đã khiến cả gia đình 3 người tử vong do bị bỏng nặng.



Theo Luật sư Hoàng Văn Dũng - Công ty Luật Hợp danh Bross và cộng sự: Với chứng cứ hiện tại không đủ để buộc tội đối với 3 bị cáo vì: Lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn, chưa được CQĐT làm rõ; các bị cáo có lúc nhận tội, nhưng đến giai đoạn điều tra tại cơ quan điều tra của quân đội và tại tòa các bị cáo đều phủ nhận những lời khai trước. Nhiều tình tiết quan trọng, quyết định trong nội dung lời khai của các bị cáo còn chứa đựng mâu thuẫn, chưa được làm rõ.



Vẫn theo luật sư này, động cơ, nguyên nhân phạm tội của các bị cáo không rõ ràng, không thuyết phục; với động cơ nguyên nhân đó dẫn tới phải giết người, đốt nhà là không logic, không phù hợp với diễn biến tâm lý của tội phạm.



Giữa biên bản khám nghiệm hiện trường với kết luận giám định có sự mâu thuẫn rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc buộc tội, gỡ tội cho bị cáo: Biên bản kết luận giám định khẳng định cháy từ bên trong, nhưng biên bản khám nghiệm hiện trường lại thể hiện cháy từ bên ngoài, các bị cáo lại khai đốt từ ngoài vào.



Vật chứng là chiếc thước nhôm rỗng dùng để rót xăng đốt nhà được coi là tang vật kèm theo để đưa ra xét xử nhưng đã không được xem xét tại tòa sơ thẩm. Ảnh chụp chiếc thước này về màu sắc, hình dáng không phù hợp với 1 chiếc thước nhôm đã ở trong đám cháy xăng hàng tiếng đồng hồ.



"Khoảng 20 bản cung bị can Hà đã điểm chỉ, mặc dù Hà biết chữ và đã ký trước đó. Nguyên nhân nào mà bị cáo Hà đã không ký được cũng chưa được làm rõ"- ông Dũng cho biết.



Dự kiến ngày 30/11, Tòa án quân sự Trung ương sẽ xét xử phúc thẩm vụ án này.





