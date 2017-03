Sắp xử sinh viên bắt cóc, giết chết con thầy giáo

Khi trọ học tại TP Quy Nhơn, Cửu đi làm thêm cho một khách sạn của ông NVC, giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn. Quá trình làm việc, Cửu thường xuyên bị ông C. chửi mắng nên quyết định bắt cóc cháu bé tám tuổi con ông C. để trả thù. Chiều 11-11-2011, Cửu đến trường tiểu học chờ cháu bé tan học để đón về. Sau đó, Cửu chở thẳng cháu bé đến một nơi khá vắng vẻ, cây cối um tùm tại Khu du lịch Ghềnh Ráng rồi trói cháu lại. Đúng lúc đó, Cửu nghe người nhà ông C. gọi giục sao không thấy đón cháu bé về, Cửu trả lời đã có ai đó đón cháu rồi. Cháu bé thấy vậy bung được dây trói chạy trốn nhưng không thoát. Cửu bắt cháu lại lấy đá đập vào đầu rồi hất cháu xuống một hố sâu ven bờ biển và trở về nhà ông C. như không có gì xảy ra.

