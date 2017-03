Sát hại bồ để giấu chuyện ngoại tình

Ngày 16/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình với Trình Văn Tám (36 tuổi, ngụ Bình Dương) về các tội Giết người và Cướp tài sản.









Theo bán án sơ thẩm, Tám có quan hệ tình cảm với Hoa từ tháng 7/2011. Tết 2012, cô gái rủ Tám đi Vũng Tàu chơi nhưng bị từ chối vì "phải chăm lo cho vợ con". Bị người tình bỏ rơi, Hoa trách móc và dọa sẽ nói cho vợ Tám biết mối quan hệ bất chính này.Ngày 25/1 (mùng 4 tết), Tám đồng ý cùng Hoa xuống nhà người bạn ở Tiền Giang chơi. Trên đường đến đón cô gái, Tám mua 4 lít xăng đổ trong chiếc can rồi mang lên xe. Khi đến khu du lịch sinh thái ở thành phố Tân An (Long An) họ dừng chân trải áo mưa ngồi tâm sự trên bờ đê. Thấy Hoa bắt chuyện thân mật với người đàn ông khác, Tám tức giận bóp cổ tình nhân đến bất tỉnh.Gây án xong, hung thủ lấy 9 vòng xi-men, nhẫn và bông tai rồi lấy can xăng tưới lên người tình, châm lửa đốt. Đem số nữ trang bán được hơn 10 triệu đồng, Tám đến ngủ nhờ một người bạn tại An Giang. Ba tháng sau, hành vi của kẻ giết người bị công an phát hiện.Tháng 7, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Tám mức án tử hình.