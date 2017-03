Sát hại người hàng xóm

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, trước đó vào lúc 12h cùng ngày, Huấn đi ăn liên hoan về đã chửi bới vợ chồng ông Bùi Đắc Mỹ (SN 1957), hàng xóm và là bố mẹ đẻ của Kiên. Chiều đi làm về nghe vợ nói lại, ông Mỹ liền chạy sang cổng nhà Huấn chửi lại, đồng thời có những lời lẽ thách thức. Sau đó, hai người xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.

Biết chuyện Huấn chửi bới cậu mình nên đến 19h30, Nguyễn Xuân Thanh (SN 1986; trú ở xóm Đoàn Kết, thôn Yên Trường) đi sang nhà ông Mỹ để hỏi thăm. Khi gần đến nơi, Thanh phát hiện Huấn đang đi vào nhà ông Mỹ. Cho rằng Huấn tiếp tục sang gây sự nên Thanh đã đi vượt lên phía trước chặn lại. Tại sân nhà ông Mỹ, Thanh và Huấn đã giằng co, vật lộn nhau. Đúng lúc đó, Bùi Đắc Kiên từ trên nhà đi xuống bếp thấy vậy liền lấy con dao chọc tiết lợn đâm một nhát vào mạng sườn Huấn, làm nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên Huấn đã tử vong ngay sau đó. Theo kết quả pháp y tử thi, nạn nhân chết là do vết thương vùng lưng phải gây đứt xương sườn số 7,8 và thủng tĩnh mạch chủ trên. Sau khi đâm Huấn tử vong, Kiên đến cơ quan công an đầu thú, còn Thanh hoảng sợ bỏ chạy về nhà.

Tại CQĐT, Kiên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở đó, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc và truy tố Bùi Đắc Kiên ra trước tòa án về tội “Giết người” theo khoản 2, Điều 93-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Đắc Kiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kiên khai, giữa bị cáo và bị hại không hề có mâu thuẫn hay thù tức gì từ trước. Hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát, không ý thức được hậu quả và còn do bị kích động từ việc hành xử vô lý của Huấn... Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng, VKS chỉ truy tố mình bị cáo Bùi Đắc Kiên về tội giết người là bỏ lọt tội phạm. Lý do là trước khi bị cáo thực hiện hành vi giết người còn có sự xúi giục, cổ vũ của vợ chồng ông Mỹ và có sự giúp sức của Nguyễn Xuân Thanh.

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, các chứng cứ liên quan và lời khai, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt Bùi Đắc Kiên mức án 13 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX còn buộc bị cáo Kiên phải bồi thường tổn thất về tinh thần; hỗ trợ nuôi con của bị hại và các chi phí hợp lý khác theo quy định.

Theo Trịnh Tuyến (ANTĐ)