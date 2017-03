Sát hại người yêu trong khách sạn

Theo Công an Nhân dân,VNE

Phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xét xử Lê Phước Tuấn (32 tuổi) giết người yêu cướp xe máy bán lấy tiền đánh bạc đã thu hút hàng trăm người dân đến dự. Đứng trước vành móng ngựa, Tuấn cúi gằm mặt như cố tránh né những ánh mắt phẫn nộ đang nhìn mình.Bà Mai Thị Mỹ Kim, mẹ ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy (26 tuổi) có mặt tại phiên tòa với di ảnh con gái trên tay. Trong ảnh, Thủy vẫn nở nụ cười hồn nhiên khiến ai cũng xót xa."Vợ chồng tui nghèo, có 6 đứa con nhưng Thủy hiền lành và ngoan ngoãn nhất. Thương cha mẹ già yếu, nó xin vào cửa hàng mỹ nghệ Nguyễn Hùng trước chùa Non Nước để bán hàng kiếm tiền phụ giúp gia đình nuôi hai em ăn học. Nào hay, nó lại bị người nó yêu thương thật lòng đang tâm sát hại dã man...", bà Kim nói.Trong bộ đồ tang trắng, cháu Nguyễn Thị Mỹ Duyên (7 tuổi), ngơ ngác, hết nhìn mọi người rồi nhìn di ảnh mẹ. Chị Nguyễn Thị Hoàng Dung (chị ruột Thủy) nghẹn ngào cho hay, không biết sau này khi Duyên lớn lên ai sẽ chăm sóc vì giờ cháu ở với ông bà ngoại tuổi đã cao.Kể lại những lần gặp gỡ giữa Tuấn và Thủy, chị Dung cho biết: "Tuấn chưa bao giờ đặt chân lên nhà tôi, nghe bạn làm của Thủy kể lại thì mỗi lần đến đón Thủy ở chỗ làm để đi chơi, Tuấn luôn mang khẩu trang, đeo kính râm nên không ai biết mặt Tuấn. Đến khi em nó bị giết cũng không một ai biết Tuấn".Trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử, Tuấn nói rằng, khi học lên lớp 9 bố mẹ ly hôn nên được bà nội nuôi đến hết lớp 12. Năm 2000, Tuấn đi nghĩa vụ quân sự sau đó được cử đi học lớp Trung đội trưởng, Trường Quân sự Quân khu 4 (Nghệ An), đến tháng 6/2002, được cử về Tiểu đoàn 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, với cấp hàm Trung úy, chức vụ Trung đội trưởng. Tuấn nảy sinh thói trộm cắp tài sản nên tháng 9/2006 bị kỷ luật tước danh hiệu quân nhân.Theo cáo trạng, Tuấn và Thủy yêu nhau hơn 2 năm nhưng mục đích chỉ nhằm "đào mỏ". Với ý định giết người yêu để cướp tài sản, ngày 16/8/2012, Tuấn từ quê vào Đà Nẵng chơi và sau đó lấy xe Nouvo LX của Thủy chở cô ra Huế. Đến thị trấn Lăng Cô, Tuấn đưa Thủy vào khách sạn Yến Hoàng Anh thuê phòng 106 nghỉ.Tại đây, hắn đã bóp cổ, sát hại Thủy, lục lấy giấy tờ, tài sản của người yêu rồi lấy xe máy chạy vào Đà Nẵng. Lẩn trốn tại khách sạn Anh Hào, Tuấn nhặt được một giấy CMND mang tên Hồ Văn Quang nên đã lột ảnh anh Quang ra rồi dán ảnh mình vào để đi cầm chiếc xe Nouvo LX vừa cướp của người yêu.Ngày 17/8/2012, hắn rủ thêm cô gái tên Hồng (quê Tiền Giang) vừa quen ra thị trấn Lăng Cô để cầm chiếc xe máy với giá 15 triệu đồng, rồi ngồi đánh bài tại nhà một người quen. Nhưng Tuấn không ngờ công an đã bủa vây và hắn bị tóm gọn...Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Tại sao vì chiếc xe máy mà bị cáo đang tâm giết người mình yêu thương suốt hai năm?", Tuấn đảo nhanh đôi mắt nhìn Hội đồng xét xử rồi cúi gằm mặt...Mặc dù luật sư đã đưa ra những tình tiết giảm nhẹ và Lê Phước Tuấn van xin tòa cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng Hội đồng xét xử cho rằng, với tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nguy hiểm đối với xã hội nên đã tuyên phạt mức cao nhất là tử hình.