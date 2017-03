Sạt lở bờ kè ở Cần Giờ, một số nhà dân sụp đổ

Nhà chị Lê Thị Trúc Li (26 tuổi) bị sập nửa căn thuật lại, căn nhà chị có sáu nhân khẩu, cùng thời điểm trên, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng “răng rắc”, căn nhà có dấu hiệu lún dần, mọi gười thức giấc bảo nhau di tản ra ngoài thì đã thấy hai căn nhà kế cận bị sụp đổ gần như hoàn toàn. “Cũng may nhiều căn nhà bị lún dần mới sụp nên nhiều người di tản kịp”, chị Li kể.

Lúc 1g ngày 2-7, đại diện Công an xã An Thới Đông cho biết, ngay khi được thông báo vụ việc, đại diện UBND huyện cùng nhiều cán bộ xã đã đến hiện trường sơ tán và lo chỗ an nghỉ cho người dân để tạm thời khắc phục hậu quả trong đêm. Nguyên nhân sụt lún, sụp đổ một số căn nhà là do một đoạn bờ kè bị sạt lở.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, đoạn bờ kè bị sạt lở trên thuộc công trình kè chống sạt lở khu dân cư ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông (tiếp giáp kè Trạm kiểm dịch Thủy sản Cần Giờ) được xây dựng hoàn thành vào năm 2010.

Theo SƠN BÌNH (TTO)