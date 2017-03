Sạt lở bờ kè sông Cần Thơ, hàng ngàn hộ dân xôn xao

Vụ sạt lở đã cắt đứt hoàn toàn giao thông của hàng ngàn hộ dân ở khu vực trên, đồng thời gây cúp điện toàn khu vực.

Hiện trường vụ sạt lở tại bờ kè sông Cần Thơ sáng 30-5



Ông Nguyễn Khắc Phúc, một người dân ở trọ cạnh khu vực sạt lở, cho biết: “Trong lúc mọi người đang ngủ say thì có người nghe những tiếng động mạnh trên nóc nhà do hệ thống dây điện bị đứt, rồi những tia điện phát sáng do bị chạm vào nhau. Khi tôi chạy ra khỏi nhà thì cũng là lúc các đoạn bờ kè lần lượt bị kéo xuống sông ầm ầm”.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, cho biết, đây là công trình hướng tới chào mừng 10 năm thành lập TP Cần Thơ, đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa tiến hành nghiệm thu.



Sáng sớm cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường công trình bờ kè lớn nhất Cần Thơ, chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả và tìm ra nguyên nhân gây sạt lở.



Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu cơ quan chức năng cho thu dọn hiện trường, mở đường dân sinh tạm và khắc phục đường dây điện để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và nhu cầu đi lại của người dân.