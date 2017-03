Sạt lở bờ sông, 3 căn nhà bị cuốn trôi

Hiện trường vụ sạt lở



Theo Trần Thanh Phong (TNO)

Ngoài ra, tại khu vực này còn có 3 căn nhà khác phát hiện nền nhà bị nứt, có nguy cơ sạt lở xuống sông bất cứ lúc nào và 14 căn nhà nằm trong khu vực nguy hiểm.Ông Lê Hoàng Điện, Chủ tịch UBND H.Kế Sách, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ sạt lở, huyện đã huy động lực lượng gồm: bộ đội, công an, dân quân tự vệ..., giúp người dân trục vớt tài sản bị chìm xuống sông.Ngoài ra, huyện còn phối hợp cùng người dân địa phương di dời khẩn cấp 18 hộ dân, với 72 người, đến ở tạm tại trường học, UBND xã An Mỹ và gia đình người thân.Hiện huyện cùng xã An Mỹ bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để bảo vệ tài sản, an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này, cũng như sẵn sàng ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra.Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đất gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó có gần 20 căn nhà phải đập bỏ hoặc dời đến nơi ở mới. Rất may vụ sạt lở không có trường hợp nào thương vong.Sáng 29.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng trực tiếp xuống đo đạc, khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ sạt lở nguy hiểm tại xã An Mỹ.