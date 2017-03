Sạt lở đe dọa cửa biển Hội An

“Trước đây, hơn 7 km bờ biển Cửa Đại đều có rừng dương che phủ với diện tích hơn 20 ha nên ngăn được sóng to, gió lớn. Nhưng từ năm 2000 đến nay rừng bị phá hết để xây khu du lịch ven biển, từ đó biển ngày càng lấn sâu vào bờ” - ông Trần Xuân Hiền (phường Cửa Đại) phản ánh.

Theo ông Lê Công Sỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, tình trạng xâm thực diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Có năm sóng đánh vào gần sát tuyến đường Âu Cơ. Theo thống kê, hiện có ba khu du lịch, resort phải ngừng thi công do sạt lở. Cụ thể, dự án khu nghỉ dưỡng du lịch 5 sao Fusan Alya Hội An triển khai từ năm 2009 nhưng bị gián đoạn giữa chừng do liên tục bị sạt lở bờ kè. Hơn một nửa diện tích của dự án khách sạn biển Hội An cũng bị biển “nuốt” trọn.

Sóng lớn gây xói mòn, đánh bật nhiều gốc dương trên bờ biển. Ảnh: T.TÀI

Tại một số điểm còn sót lại rừng dương thuộc phường Cẩm An, sóng lớn cũng gây xói mòn, đánh bật nhiều gốc cây lớn. Hiện hầu hết khách sạn, nhà nghỉ ở dọc tuyến đường biển này đều phải tự bỏ tiền xây dựng tuyến đê biển riêng để ngăn sạt lở, xâm thực.

Theo Phòng TN&MT TP Hội An, các dự án chậm triển khai và rừng phòng hộ bị phá là hai nguyên nhân chính khiến tình trạng xâm thực diễn ra mạnh. Ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, thông tin thêm: “Hệ thống rừng phòng hộ bị tàn phá đã có những tác động tiêu cực đến môi trường sống, khiến tình trạng xâm thực ở khu vực ven biển hai phường Cẩm An và Cửa Đại diễn ra mạnh hơn. Để khắc phục, UBND tỉnh đã giao TP Hội An xây dựng hệ thống kè biển chạy bao quanh với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng”. Hiện hệ thống bờ kè chống biển xâm thực đang triển khai giai đoạn đầu ở phường Cửa Đại với tổng chiều dài hơn 7.600 m.

Trao đổi bên lề hội thảo khoa học Hợp tác biển Đông - Lịch sử và triển vọng, PGS-TS Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho rằng cần sớm ban hành luật về quản lý vùng bờ biển để ngăn chặn tình trạng phá hủy môi trường tại các khu vực bờ biển như hiện nay. “Vùng bờ biển là không gian an sinh, quốc phòng nên không thể cấp phép khai thác một cách bừa bãi, tùy tiện. Tuy nhiên, hiện nhiều vùng bờ biển ở nước ta đã bị các resort, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng… chiếm gần hết” - ông An nói.

TẤN TÀI