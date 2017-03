Sạt lở núi tại Quảng Nam

Ông Lê Tấn Quang (cán bộ xã Tam Quang) cho biết, khi ông điều khiển xe máy đến đoạn đường trên bỗng nghe tiếng ầm ầm, đất đá bay tứ tung.

Cố cho xe vượt qua, nhưng do núi lở quá nhanh nên cả người và xe bị đất đá phủ kín. Ông Quang cố gạt đất đá và thoát ra ngoài, toàn thân bị xây xát.

Ông Trương Khuê - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Quảng Nam cho biết, qua khảo sát, đo khối lượng vào trưa 11.11, tổng số đất đá sạt lở đè lên mặt đường xấp xỉ 100.000 mét khối.



Tuyến ĐT618 dài 6km nối từ quốc lộ 1A đi Cảng Kỳ Hà xã Tam Quang do Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Phúc Hiệp duy tu bảo dưỡng từ nguồn thu phí đường tránh quốc lộ 1A Nguyễn Hoàng.

Thế nhưng, khi làm việc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lai, Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Phúc Hiệp cho rằng, đơn vị sẽ làm văn bản báo cáo xin chủ trương của đơn vị thi công để có kinh phí khắc phục chứ đơn vị chỉ giải quyết việc duy tu bảo dưỡng khi đường xuống cấp.



Ông Bùi Tiến, trưởng thôn Trung Toàn cho biết: đây là tuyến giao thông huyết mạch, hằng ngày có hàng nghìn phương tiện và người qua lại, trong đó có 300 em học sinh.



Núi sạt lở làm ách tắc giao thông tuyến đường 2 ngày qua. Không biết đến bao giờ tuyến ĐT618 mới được thông tuyến bảo đảm giao thông cho người và phương tiện đi lại.



Một điều đáng nói thêm là sau nhiều năm đưa vào khai thác sử dụng, tuyến ĐT618 không hề có biển báo hiệu cũng như cọc tiêu hướng dẫn giao thông.



* Trong hai ngày 10 và 11.11, tại huyện miền núi cao Nam Trà My (Quảng Nam), mưa lớn đã gây sạt lở và một quả đồi đổ ập xuống nhà dân, gây tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông từ trung tâm huyện về các xã.

Tại trung tâm cụm xã Trà Mai, hơn 50 mét khối đất đá ở quả đồi phía sau đã sạt lở làm sật tường bếp nhà bà Đỗ Thị Lan, rất may không có thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương và lực lượng thanh niên xung kích đã giúp chuyển tài sản gia đình bà Lan đến nơi an toàn.

Tại nhiều điểm giao thông trên tuyến đường Nam Quảng Nam chạy qua Kon Tum và các tuyến liên xã lên Trà Nam, Trà Cang, Trà Linh, đã có hàng trăm khối đất đá sạt lở đổ xuống đường.



Đáng lo ngại, hiện đang có gần 15 hộ dân ở thôn 4 xã Trà Tập nằm trong khu vực có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở núi.

Năm ngoái, tại H.Nam Trà My từng xảy ra vụ sạt đồi, vùi lấp khu nội trú trường THCS bán trú xã Trà Nam khiến 1 học sinh tử vong, nhiều học sinh khác bị thương.





Theo Hồ Trọng - Hứa Xuyên Huỳnh (TNO)