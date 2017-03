Sạt núi, hai xã vùng cao bị cô lập

(PL)- Ngày 6-10, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết hiện hai xã vùng cao An Toàn, An Nghĩa của huyện này vẫn đang bị cô lập vì đường độc đạo vào xã bị núi lở, đất đá chắn đường.

Trong những ngày qua, mưa lớn gây sạt lở núi. Riêng đoạn Cổng Trời dài 1 km bị đất đá lấp dày gần 2 m trên mặt đường, không thể qua lại. Các lực lượng quân sự, thanh niên xung kích đưa lương thực, thực phẩm đến điểm bị chia cắt, sau đó cho người gùi bộ vào tiếp tế cho hơn 1.200 người đồng bào dân tộc thiểu số tại hai địa phương trên. Cũng theo ông Tùng, hiện chưa thể tiến hành thi công giải phóng các đoạn đường bị đất đá vùi lấp do trời vẫn còn mưa, núi tiếp tục sạt lở. Do đó, hiện chưa biết đến khi nào mới có thể thông đường vào hai xã vùng cao trên. T.LỘC