Sát thủ "nhí" lại hầu tòa

Cao Hoàng Điệp sau phiên xử - Ảnh: L.N



Liên quan đến vụ án này, trước đó Tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt Hồ Thị Mỹ Dung (17 tuổi) 12 năm tù về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù (bị cáo phạm tội khi dưới 16 tuổi nên mức án cao nhất là 12 năm tù - PV); Trần Hoàng Nhân 5 năm tù; Ký Thị Ngọc Nhung (tự My, SN 1995, TP.HCM) 3 năm tù cùng về một trong hai tội trên.Theo cáo trạng, từ 15 tuổi, Dung đã thường xuyên bỏ nhà đi bụi, quan hệ tình dục kiểu “bầy đàn” và phạm tội.Hồ Thị Mỹ Dung, Ký Thị Ngọc Nhung và Lan (chưa rõ lai lịch) quen biết và thường xuyên gặp gỡ nhau. Do không có tiền tiêu xài nên Lan rủ Dung và Nhung đi mua thuốc ngủ để cướp tài sản.Sau đó, cả nhóm gọi điện rủ một người quen của Lan tên D. đến nhà trọ Hiệp Thủy (quận Tân Bình) để quan hệ tình dục. Nhung được giao nhiệm vụ bỏ thuốc ngủ vào nước cho D. uống rồi Lan và Dung sẽ xông vào cướp điện thoại di động, tiền, lấy xe SH của người này. Thế nhưng, sau khi thuê phòng, biết Nhung mới 16 tuổi nên người đàn ông này dừng lại, bỏ ra về nên kế hoạch thất bại.Không bỏ cuộc, Dung thuê phòng trọ ở lại cùng đồng bọn rồi gọi thêm Cao Hoàng Điệp đến để bàn bạc kế hoạch đồng thời đi mua thêm một con dao để làm hung khí gây án.Sau khi mời mọc D. đến nhà trọ lần nữa không được, Dung nhớ đến một người quen của mình là H.T.T, là giám đốc của một công ty, cũng có nhiều tiền, có xe SH.Khi Dung và Lan cùng quan hệ với anh T. thì Điệp, Nhung và Nhân ở phòng cạnh bên chờ Lan đập vào tường ba tiếng thì cầm dao sang khống chế, trói anh T. để cướp. Do anh T. giãy mạnh nên Nhân không trói được, bỏ xuống dưới lấy xe đợi trước cổng.Lập tức, Điệp dùng dao đâm vào tay anh T. Tiếp đó, biết anh T. đã phát hiện ra mình, sợ bị lộ nên Dung ra lệnh “khử đi”. Điệp, Lan không dám thực hiện, nên Dung lấy dao đâm một nhát vào ngực anh T.Ngay sau đó, khi các bị cáo đang tẩu thoát thì bị bắt giữ.Theo Lê Nga (TNO)