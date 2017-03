Sát thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn sắp hầu toà

Trao đổi với PV, lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, phiên xử diễn ra công khai tại trụ sở toà án tỉnh với thành phần Hội đồng xét xử gồm 7 người, cùng luật sư Hoàng Minh Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo Chung.

Theo cáo trạng, Chung sống cùng bố là Lý Văn Chúc và mẹ kế là bà Nguyễn Thị Lành ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tối 15/8/2003, Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu. Khi đi, Chung mang theo con dao bấm. Chung thấy cửa quán mở, đèn điện bật sáng, chị Hoan đang ngồi gần giường ngủ phía trong nhà nên gọi với vào trong để mua hàng.

Lúc này, Chung thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên nảy sinh ý định giết chị Hoan. Khi đứng đối diện cách chị Hoan gần một mét, Chung đã đâm thẳng một nhát vào bụng chị này rồi rút dao ra.

Nạn nhân bỏ chạy vào trong nhà, bị Chung đuổi theo, khống chế đâm nhiều nhát vùng ngực, mặt. Khi lưỡi dao gãy, sát thủ đã ghì và đập đầu nạn nhân xuống nền nhà, dùng chai bia đập vào đầu... Thấy nạn nhân vẫn còn thở, Chung lấy chiếc gối đè lên mặt.

Sau khi giết chết chị Hoan, Chung lấy hai chiếc nhẫn vàng ở ngón tay nạn nhân, nhặt con dao dùng gây án, mở tủ bán hàng lấy tiền rồi tắt điện đi ra ngoài.

Lý Nguyễn Chung bị tố cáo là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan 10 năm trước.

Chung vứt chuôi dao xuống mương nước cách hiện trường khoảng 60 m, giấu tiền và hai chiếc nhẫn ở gần nhà rồi đi về nhà. Hắn đi vòng qua khu vực chuồng bò lấy quần áo và ra sân tắm. Sát thủ cũng bị thương do đâm chị Hoan bị trượt vào người. Tắm xong, Chung ngâm bộ quần áo dính máu vào chậu để ở sân rồi lên nhà ăn cơm, đi ngủ.

Đến khoảng 22h cùng ngày, người thân phát hiện chị Hoan đã chết, nằm trên sàn nhà.

Khoảng 4h30 ngày 16/8/2003, bà Lành dậy nấu cơm, dọn dẹp thì phát hiện bộ quần áo của Chung ngâm ở chậu nước có màu máu liền gọi ông Chúc và nói: “Khả năng là thằng này rồi” (ý là Chung đã gây ra cái chết cho chị Hoan).

Ông Chúc và bà Lành gọi Chung dậy hỏi chuyện. Chung thú nhận: “Con không biết con ma nào xui khiến mà con lại giết chị Hoan”. Ông Chúc và bà Lành cho Chung về Lạng Sơn để trốn. Khoảng 5h30 cùng ngày, Chung đi lấy nhẫn và tiền cướp được đón xe về Lạng Sơn.

Chung kể chuyện cho anh trai là Lý Văn Phúc và chị gái là Lý Thị Nghiến biết sự việc. Sau đó Chung đưa 2 chiếc nhẫn cho anh Phúc, số tiền còn lại Chung đếm được 59.000 đồng. Chung được Phúc đưa vào Đăk Lăk trốn được 4 ngày thì quay về Lạng Sơn với ý định đầu thú nhưng anh trai không đồng ý nên quay lại Tây Nguyên.

Năm 2011, do mâu thuẫn với chồng nên bà Lành bỏ về nhà bố mẹ đẻ và kể lại chuyện biết Chung đã giết chị Hoan cho bố là ông Nguyễn Quang Hiền (70 tuổi). Sau đó ông Hiền lại kể cho anh trai là Nguyễn Văn Khánh (82 tuổi).

Ngày 25/10/2013, Chung đã đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đầu thú và khai nhận hành vi giết chị Hoan.

Trước khi xác định hung thủ thực sự của vụ án tại thôn Me là Lý Nguyễn Chung, ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt giữ và kết án oan phải đi tù 10 năm. Sau khi khẳng định ông Chấn không phạm tội giết chị Hoan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông.

Quá trình điều tra, ông Chấn khai bị điều tra viên của Công an tỉnh Bắc Giang ép cung, dùng nhục hình nên đã phải khai nhận là hung thủ sát hại chị Hoan. Nội dung này thuộc thẩm quyền điều tra, giải quyết của cơ quan điều tra VKSND Tối cao ở một vụ án khác.

Trong vụ án còn có hành vi phạm tội của một số người liên quan như: ông Chúc có lời nói, đe dọa giết bà Lành có dấu hiệu của tội Đe doạ giết người. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng, hành vi này bột phát, trong lúc tức giận vì bà Lành đã tố cáo việc Chung phạm tội. Mặt khác, bà Lành đã có đơn đề nghị không xử lý hình sự và hiện tại hai vợ chồng bà sinh sống cùng nhau. Theo cơ quan công an, hành vi của ông Chúc là tội phạm ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Thị Lành, Lý Văn Phúc, Lý Thị Nghiến được Chung nói cho biết đã giết chị Hoan nhưng đã không tố giác với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Phúc đã chết, hành vi của những người còn lại ít nghiêm trọng, thời gian vụ án xảy ra đã hơn 10 năm nên hết hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự với tội Không tố giác tội phạm.

Chung khi gây án chưa đủ 15 tuổi nên theo luật sư Hiển, bị cáo sẽ chịu án cao nhất là 12 năm cho hai tội Giết người, cướp tài sản.

Theo Mai Chi (VNE)