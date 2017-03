Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường thành... sông

Áp thấp nhiệt đới gây mưa khắp các tỉnh Trung và Nam Bộ

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc 7 giờ sáng nay (2.10), đã xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 9,5 - 10,5 độ vĩ bắc; 110 - 111 độ kinh đông.



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm chủ yếu theo hướng tây.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với trường gió đông hoạt động mạnh ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) nên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, có mưa rào và dông mạnh.



Áp thấp nhiệt đới này đã gây mưa lớn trên diện rộng tại TP.HCM trong sáng nay.



Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Ngoài ra, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo trưa và chiều nay (2.10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.



Từ chiều tối và đêm nay, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Nguyên Mi