Sau khi làm "hiệp sĩ" liền chuyển sang tội phạm

TAND huyện Chư Pưh, Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Vũ (trú thôn Hòa Thành, Ia Phang, Chư Pưh) 12 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng cho biết, khoảng 14h ngày 27/3/2013, đang ngồi chơi thì Vũ phát hiện có 2 thanh niên lạ mặt chở 1 bao tải đi khá nhanh. Nghĩ rằng 2 đối tượng này vào thôn mình trộm tiêu nên Vũ cùng anh Lê Đức Quang- Công an viên xã Ia Phang đuổi theo. Sau một hồi bị truy đuổi, 2 đối tượng này bỏ lại bao tải và ném mũ bảo hiểm, kìm vào đầu xe anh Quang và Vũ để chạy trốn.

Anh Quang đuổi theo 2 đối tượng đến cầu 110, xe anh Quang chặn được đầu xe 2 đối tượng này thì bị chúng liều mình lái xe tông thẳng vào xe anh Quang làm anh bị ngã xuống đường và gãy xương cổ chân trái, mí mắt rách. Lúc này, Vũ cũng chạy xe đến và hỗ trợ anh Quang bắt giữ đối tượng, tuy nhiên do anh Quang bị thương nên cả 2 đối tượng chạy thoát theo hướng Đăk Lăk.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Chư Pưh đã vào cuộc điều tra và xác minh được chiếc xe máy biển số 47D-16676 mà 2 đối tượng trên sử dụng là Nông Văn Bẩy và Vi Văn Quyền (cùng 25 tuổi, cùng trú huyện Ea Hleo, Đăk Lăk).

Sau khi làm được việc nghĩa, lợi dụng lúc cơ quan công an mời Vũ đi nhận dạng đối tượng, thì Vũ đã làm quen và xin số điện loại của Bẩy là chị Nông Thị Tươi. Vài ngày sau, Vũ liên lạc với chị Tươi và xưng mình là cán bộ điều tra lực lượng Công an huyện Chư Pưh. Nghĩ rằng Vũ là công an vì Vũ từng đi với công an xác minh vụ việc nên chị Tươi đã nhờ Vũ để ý chăm sóc em mình.

Ngày 28/3, Vũ gọi điện cho chị Tươi và đề nghị chị Tươi đưa cho y 6 triệu đồng để Bẩy không bị đánh đập. Chiều 29/3, chị Tươi đã đưa cho Vũ 6 triệu đồng. Tiếp đến, giữa tháng 6, Vũ lại liên lạc với chị Tươi và nói rằng Bẩy sắp bị chuyển trại, nếu không muốn cho em mình chuyển trại thì chị Tươi phải đưa cho Vũ 12 triệu đồng trước ngày 20/6.

Trước cách vòi tiền quá trắng trợn của Vũ đã khiến chị Tươi sinh nghi nên đã đi tìm hiểu sự thật. Sau khi biết Vũ không phải cán bộ gì, sáng 20/6, chị Tươi gọi điện nói với Vũ mình chỉ có 5 triệu đồng. Vũ đã hẹn chị Tươi đến nhà nghỉ Tầm Nga ở thôn mình để lấy tiền. Khi vừa cầm 5 triệu đồng của chị Tươi, lực lượng công an huyện Chư Pưh đã ập vào bắt quả tang.

Theo Thiên Thư (Dân trí)