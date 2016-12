Sau lũ: Đói ăn, mất tết

Sẽ đến từng nơi làm lại giấy tờ cho người dân Trước tình trạng có nhiều gia đình, người dân bị lũ cuốn mất hết các loại giấy tờ tùy thân, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay ngành đã yêu cầu công an các địa phương, đơn vị trực thuộc hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa làm lại các loại giấy tờ cho người dân. Một số đơn vị chức năng sẽ trực tiếp về các vùng có nhiều người bị mất giấy tờ để hướng dẫn người dân làm lại. Ngoài ra, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Trước mắt, tỉnh tập trung hỗ trợ các gia đình dựng lại, sửa chữa nhà ở. Cùng với cứu trợ lương thực, đảm bảo không có hộ nào thiếu ăn, tỉnh cũng đang tìm nguồn cây giống, vật nuôi, vật tư hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất để ổn định lâu dài. Tuy nhiên, số gia đình bị thiệt hại nặng quá nhiều, quá lớn, tỉnh rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ, động viên kịp thời của cộng đồng”. Không còn nguồn nào lo cho con ăn học Ông Nguyễn Hồng Sơn, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên, thẫn thờ đứng bên đống lúa đang trở thành mạ non đổ trên chiếc giường gỗ gãy nát. Đó là những gì còn lại của gia đình ông sau những trận lũ dữ. “Kêu hàng xóm đến lấy lúa đó về cho gà ăn, gà cũng không ăn vì lúa ngâm nước lâu ngày, giờ bốc mùi chua, thối” - ông Sơn kể.

Ông Nguyễn Hồng Sơn thẫn thờ bên đống lúa đang mọc mầm, trở thành mạ non. Ảnh: TẤN LỘC Bà Phước, vợ ông Sơn, ngồi thần người, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Lũ rút, bà ra đồng thăm ruộng nhưng nghẹn lòng vì toàn bộ 1 ha lúa đang kỳ thu hoạch của gia đình vẫn ngập trong bùn lũ, hầu hết hạt lúa đã trở thành mạ non. Trước lũ, vợ chồng bà đã thu hoạch được một tấn lúa gửi ở nhà văn hóa thôn, giờ cũng bị lũ quét sạch không còn một hạt. Bà kể mấy ngày nay gia đình sống bằng gạo cứu trợ và sự giúp đỡ của người thân. Ngay cả cái nồi nấu cơm, chén đũa cũng phải đi mượn. “Trước lũ, vợ chồng tôi cảm thấy yên tâm. Dự định gặt xong 2 ha lúa, hai vợ chồng tôi sẽ bán lấy tiền để dành. Một ít tôi lo chuyện tết nhất, còn lại sau tết sẽ gửi cho thằng út đóng học phí, có tiền ăn uống học hành. Giờ không biết lấy gì lo cho nó nữa, nói chi chuyện tết nhất" - bà Phước nghẹn ngào.