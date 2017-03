Sau nghỉ lễ 2-9: Phà Cát Lái kẹt cứng

Ngày 4-9 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Trong cả ngày, lượng người, xe đổ về TP ước tính gấp đôi ngày thường. Ngay trong buổi sáng, số xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về TP rất đông trên quốc lộ 1A. Dù vậy, nhờ xe tải, ô tô khách hầu hết đi qua đường cao tốc Trung Lương nên cửa ngõ phía tây TP không bị kẹt xe.

Tương tự, cửa ngõ miền đông TP dù lượng phương tiện lưu thông về TP đông gấp nhiều lần so với chiều ngược lại nhưng tình hình giao thông trên quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13… vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt đoạn quốc lộ 1A đi qua trước Khu du lịch Suối Tiên đã không xảy ra kẹt xe. Có mặt tại khu vực này, ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở GTVT, cho biết nhờ Sở đã di dời các trạm xe buýt ra xa nên không còn cảnh xe buýt tấp vào lề bắt khách gây ùn ứ như trước. Thêm nữa, từ sáng đến chiều luôn có ba tổ thanh tra ứng trực tại khu vực này để điều tiết giao thông, ngăn không cho xe ô tô lấn vào làn đường xe máy.

Dòng xe kéo dài chờ qua phà Cát Lái. Ảnh: V.THUẬT

Sau mấy ngày chơi lễ tại TP.HCM, chiều 4-9, khá nhiều người ở các tỉnh đã đổ tới Bến xe Miền Đông để đón xe về quê. Nhiều người lộ rõ vẻ mệt mỏi khi chờ xe. Ảnh: HÙNG AN

Riêng tại bến phà Cát Lái, từ 16 giờ 30 trở đi dòng xe ô tô, gắn máy bắt đầu nối đuôi kéo dài hơn 2 km ở phía huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chờ phà qua quận 2. Để đảm bảo giao thông, Đội CSGT - Cơ động - Phản ứng nhanh (CSGT) Công an huyện Nhơn Trạch cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã Phú Hữu và nhân viên bến phà điều tiết, phân luồng cho hành khách lên phà. Theo Đại úy Phạm Quang Vĩnh, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nhơn Trạch, đến sau 21 giờ lượng người qua phà mới giảm.

Cũng trong ngày hôm qua, có khoảng 2.800 lượt xe chở khách từ các tỉnh về Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây với khoảng 70.000 lượt hành khách. Ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Điều hành của Bến xe Miền Tây, cho biết số xe về trong ngày tăng 40% so với ngày thường. Còn ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, thông tin số khách về ngày hôm qua tăng gấp đôi. Do hàng loạt xe về cùng lúc nên phía trước Bến xe Miền Đông đã xảy ra tình trạng ùn trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).

Từ ngày 1-9 đến 16 giờ ngày 4-9, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân (số ca bằng với những ngày lễ 2-9-2010), có 10 ca tử vong. Trong đó có hơn 250 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, năm người chết. D.TÍNH

VĂN THUẬT - HÙNG AN