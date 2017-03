Sáu trận động đất làm rúng động Sông Tranh 2

Chiều 23-9, Viện Vật lý Địa cầu xác nhận: Lúc 10 giờ 57 phút ngày 23-9 xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter. Tâm chấn cách đập thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 7 km, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km, tạo nên cảm giác rung lắc khá mạnh ở khu vực gần thị trấn Bắc Trà My và lân cận. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. TRÀ PHƯƠNG Bây giờ động đất càng ngày càng mạnh lên, tâm chấn dần dịch chuyển về xã Trà Bui khiến nhiều nhà dân trong xã hư hại nặng nề. Sức chịu đựng và nỗi sợ hãi của người dân bây giờ đã lên đến cực độ. Chúng tôi không biết phải giải thích thế nào để họ an tâm nữa. Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Dân chạy ra đường hết rồi, không ai dám ở trong nhà nữa. Chúng tôi sợ hãi quá mức. Có ai lý giải được chuyện này không? Cứ như vậy hoài, tôi chưa chết vì động đất thì đã chết vì đau tim rồi. Bà HỒ THỊ XANH, thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My